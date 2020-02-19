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Bal izlenimi veren ürünlerin üretilmesi yasaklandı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimi yasaklandı.

19.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:28Bal izlenimi veren ürünlerin üretilmesi yasaklandı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimi yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, gıda ve gıda ile temas eden malzemelere ilişkin teknik ve hijyen kriterleri yer aldı. Yönetmeliğe göre, pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek. Ayrıca aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler ile bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünlerin üretilmesi de yasaklandı.



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Kaynak: DHA

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