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BAL: Kars 36 Spor: 2 - Artvin Arhavispor: 0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında Kars 36 Spor, sahasında karşılaştığı Artvin Arhavispor'u 2-0 mağlup ederek zirvede yerini aldı.

17.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:15BAL: Kars 36 Spor: 2 - Artvin Arhavispor: 0
Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında Kars 36 Spor, sahasında karşılaştığı Artvin Arhavispor'u 2-0 mağlup ederek zirvede yerini aldı.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan Kars 36 Spor, Artvin Arhavispor karşılaşmasının karşılıklı ataklarla başladı. Maçın ilk devresinde taraflar üstünlük sağlayamadı ve 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 70. dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçen ev sahibi takım, uzatma dakikalarında attığı golle 2-0 kazandı. - KARS

Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
HAYDA:1. O adamın eli nasıl öyle olmuş2. Bu forma renkleri ne böyle aynı
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