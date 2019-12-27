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BAL ligi lider Arhavispor ligden çekilme kararı aldı

Bölgesel Amatör Ligi 3. Grupta mücadele eden ve ilk yarıyı grubu lider olarak tamamlayan Arhavispor futbol takımı ligden çekilme kararı aldı.

27.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:19 BAL ligi lider Arhavispor ligden çekilme kararı aldı
Bölgesel Amatör Ligi 3. Grupta mücadele eden ve ilk yarıyı grubu lider olarak tamamlayan Arhavispor futbol takımı ligden çekilme kararı aldı. Kulüp Başkanı Yücel Satıral, maddi sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek "2 Ocak tarihine kadar 250 bin, yıl sonuna kadar 800 bin lira bulmamız lazım" dedi.

Arhavispor Kulüp binasında basın açıklaması yapan Arhavi Kulüp Başkanı Yücel Satıral ve yönetim kurulu üyeleri destek alamadıklarını ifade ederek ligden çekilme kararı aldıklarını ifade ettiler.

Başkan Satıral açıklamasında "Arhavi Spor kulübü 1955 yılında kurulmuştur. 65 yıllık bir mazisi olan bir kulüp. İlk yarıyı grubunda lider olarak tamamladı. Ocak ayının 2'isine kadar ödeme yapamazsak yönetim kurulu kararıyla ligden çekilmek zorunda kalacağız. Futbolculardan Ocak ayının 2'sine kadar müsaade istedik. Arhavi halkı destek oluyor ama iş adamlarından kamu kurum ve kuruluşlardan destek alamadık. İkinci yarıyı da kaldıramayacağımız düşünerek ligden çekilmek zorunda kalacağız. Dört yıllık bir oyuncu grubumuz var. Maalesef destek alamadık desteksiz bu işler olmuyor. Sezon sonuna kadar 800 bin lira ihtiyacımız var. Ayın ikisinde ise 250 bin ödememiz gereken peşinatlar var bizim için zor bir karar" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Futbol, Arhavi, Spor

Kaynak: İHA

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