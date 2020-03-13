BAL Ligi ve 1.Amatör lig maçları seyircisiz oynanacak
Tüm Türkiye'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Bölgesel Amatör Lig ve 1.Amatör Lig maçları da seyircisiz oynanacak.
13.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:21
Tüm Türkiye 'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Bölgesel Amatör Lig ve 1.Amatör Lig maçları da seyircisiz oynanacak.
Türkiye'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında futbol maçlarının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu da Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1.Amatör Lig, 2.Amatör Lig maçlarının da seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde altyapı liglerinin tamamında müsabakalar oynanmayacağı açıklandı. - NEVŞEHİR
Türkiye'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında futbol maçlarının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu da Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1.Amatör Lig, 2.Amatör Lig maçlarının da seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde altyapı liglerinin tamamında müsabakalar oynanmayacağı açıklandı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
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