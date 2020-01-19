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BAL: Sandıklıspor: 1 - Salihli Belediyespor: 3

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 14. hafta maçında Sandıklıspor, Salihli Beldiyespor'a 3-1 mağlup oldu.

19.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:33BAL: Sandıklıspor: 1 - Salihli Belediyespor: 3
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 14. hafta maçında , Beldiyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Sandıklıspor'un evinde oynanan 14'üncü hafta maçında Salihlispor 15. dakikada Bartu Umut'un attığı gol ile öne geçerek devreyi 1-0 önde tamamladı. 87'inci dakikada Furkan Çarkçı'nın golü ile fark ikiye çıkarırken, uzatma dakikalarında Görkem Çelik Sahihlispor'un 3'üncü golünü kaydetti. Sandıklıspor'un tek golü ise 90+4'üncü dakikada Muhammet Ünal'dan gelirken, Salihli Belediyespor Sandıklıspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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