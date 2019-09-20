Haberler » genel » Haber

Bal sezonu için düzenlenen programda arı saldırısı

Bal sezonu için düzenlenen programda arı saldırısıVAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde bal hasat sezonunun açılışı için düzenlenen programda protokolmüyeleri arıların saldırısına uğradı.

20.09.2019 10:04
Bal sezonu için düzenlenen programda arı saldırısı
VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde bal hasat sezonunun açılışı için düzenlenen programda protokolmüyeleri arıların saldırısına uğradı.
Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan'ın öncülüğünde Bahçesaray ilçesinde bal hasat programı düzenlendi. Oldukça verimli bir sezon geçiren arıcılar, bugün de 'şükür duası' yapmak istedi. Şükür duasına Kaymakam Muhammet Öztabak, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Abdullah Başar, Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Arcılır Birliği Başkanı Halil Tandoğan, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, Bahçesaray Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erkan Hakan ve bazı arıcılar katıldı. Üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, kovanların yanına gelerek protok üyelerinin de hazır bulundu programda dua okuduğu sırada arıların saldırısı başladı. Bir anda teleşa kapılan ve üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan protokol üyeleri sağa sola kaçtı.Protokol üyeleri ve arıcılar, yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştı. Arı kovanların yanından uzaklaşan protokol, töreniburada sürdü. Yapılan duanın ardından katılanlara bal ikram edildi.
Bal sezonu için düzenlenen programda arı saldırısı

Bahçesaray, Van, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
10:23 Tilkiyle dost oldu, her gün eliyle besliyor
10:04 Bal sezonu için düzenlenen programda arı saldırısı
10:00 Ağrı'da öldürülen Leyla Aydemir'in arşiv görüntüleri
09:55 Martılar onu hiç yalnız bırakmıyor
09:48 Babalarının marangozhanesini çeyiz dükkanına çevirdiler
09:44 TEKNOFEST'te Airbus A400M uçağı için vatandaşlar kuyruğa girdi
09:24 Şehit emanetleri sergisi