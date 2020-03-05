Bal Ülkesi Filmi

Hatidze Muratova, hasta annesi ile birlikte yolları, elektrik ve suyu olmayan Balkanlarda dağlık bir bölgede yaşar. Genç
kadın, eski dağcılık geleneklerini kullanarak bal yetiştiriciliği yapmaktadır. Yaşadıkları bölgeye göçebe arıcıların gelmesi, bir yandan Hatidze’lerin yaşamını etkilerken bir yandan doğal dengenin bozulmasına neden olur. Hatidze, bozulan düzeni yeniden sağlamak için zorlu bir mücadeleye girişir. Yönetmen :
Tamara Kotevska, Ljubomir StefanovFilmin Türü:
BelgeselOrijinal Adı:
HoneylandYapımcı Firma:
Mars ProductionYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
MakedonyaOrijinal Dili:
Türkçe, Makedonca, Hırvatça, SırpçaFilmin Süresi:
86 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
31.01.2020 Bal Ülkesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.