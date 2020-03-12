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Bal üreticilerine 11 bin ana arı dağıtılacak

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hazırladığı "Ana Arı Dağıtım Projesi" ile sezon başında üyelerine 11 bin ana arı dağıtımı yapacak.

12.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:45
Bal üreticilerine 11 bin ana arı dağıtılacak
Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hazırladığı "Ana Arı Dağıtım Projesi" ile sezon başında üyelerine 11 bin ana arı dağıtımı yapacak.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Ekonomi

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