Bal ürünleri alanında bölgeye bir katkı daha

Düzce Üniversitesi; ihtisaslaşma programı kapsamında Yığılca Bal Arısı, Ana Arısı, Damızlık Arı, Arı Ürünleri ve Tarım Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Kooperatifi (BALKÖY) ile iş birliği sözleşmesi imzalayarak arı ürünleri alanında bölgeye katkı sunmaya devam ediyor.İş birliği protokolünü, Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, BALKÖY Kooperatifi adına ise Kooperatif Başkanı Said Cesur imzaladı.Protokol kapsamında; Düzce Üniversitesi, BALKÖY Kooperatifinin ürettiği ham propolisi, propolis ekstraksiyonuna dönüştürerek katma değeri yüksek ürün üretimine destek olacak. Protokol ile sağlık alanında kullanımı oldukça popüler olan propolisin, kovandan şişeye kadar olan her aşaması Düzce Üniversitesi tarafından bilimsel yaklaşımlarla izlenerek merdiven altı üretimin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.Propolisin yanı sıra diğer arı ürünleri için de Ar-Ge ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilerek, bölgede önemli bir gelir kaynağı olan arı ürünleri konusunda sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması hedefleniyor.Rektörlük makamında gerçekleşen iş birliği protokolü imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, BALKÖY Kooperatif Başkanı Said Cesur, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Gör. Münir Uçak, Düzce Üniversitesi Arıcılık Programı Öğr. Gör. Merve Kambur ve BALKÖY Kooperatifi üyeleri katıldı. - DÜZCE