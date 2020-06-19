Bal ve süt dağıtımında sosyal mesafe uyarısı

Bal ve süt dağıtımında sosyal mesafe uyarısıSAKARYA Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara bal ve süt dağıttı.

19.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:58
Bal ve süt dağıtımında sosyal mesafe uyarısı
SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara bal ve süt dağıttı. Dağıtım sırasında zabıta memurlarının uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara bal ve su dağıttı. Adapazarı Şemsiyeli Park'taki 'Bal54' satış noktası önünde bal ve süt almak için kuyruğa girildi. Zabıta memurları, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardı. Ancak tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadı. İhtiyaç sahiplerine yarım kilo bal ve 1 litre süt dağıtıldı. Bal ve süt dağıtımında sosyal mesafe uyarısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Haber
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros’tan Türkiye’ye bir küstah tehdit daha Haber
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL’lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Haberler››Güncel››Bal ve süt dağıtımında sosyal mesafe uyarısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:07: Son dakika haberleri! Giresun'da silah kaçaklığı operasyonunda iki kişi tutuklandı - Haber 20:05: Fransız Le Figaro gazetesi: "Libya'nın Sultanı Erdoğan" - Haber 20:05: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2023'e geldiğimizde her ilimizde en az bir tane millet bahçesi... - Haber 20:03: Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 11 bin 767'ye yükseldi - Haber 20:02: Tartıştığı arkadaşlarını darbetti; bir arkadaşı öldü, diğeri ağır yaralandı - Haber 19:46: Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi - Haber 19:43: Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu - Haber 15:29: Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti - Magazin 13:08: Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor - Ekonomi