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Bala Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Bala Belediyesi, ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla, 3 yeni hizmet aracı satın aldı.

07.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:20
Bala Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Bala Belediyesi, ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla, 3 yeni hizmet aracı satın aldı.
Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, yaptığı açıklamada, vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.
Yoğun bir dönemden geçtiklerini ifade eden Buran, "Bu dönemde koronavirüsle mücadele ediyoruz. Biz Bala Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızla birlikte görevimizin başındayız. Daha önceden almaya karar verdiğimiz araçlarımızın teslimatı bugün yapıldı. Bala'mıza hayırlı olsun. Bu süreç elbette bitecek, biz de bu dönemde görevimizin başındayız." diye konuştu.
Buran, ilçe sakinlerini evde kalmaları konusunda da uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Buran, Bala, Güncel
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