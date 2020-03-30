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Bala Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlara evde hizmet

Bala'da internettten sipariş veremeyen ve yardım edecek kimsesi bulunmayan 65 yaş ve üstü kişilerin temel ihtiyaçlarını Bala Belediyesi temin ediyor.

30.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:54
Bala Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlara evde hizmet
Bala 'da internettten sipariş veremeyen ve yardım edecek kimsesi bulunmayan 65 yaş ve üstü kişilerin temel ihtiyaçlarını Bala Belediyesi temin ediyor.
Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, yaşlıların ihtiyaçları konusunda yardımcı olacaklarını duyurdu.
Başkan Buran, "Bala'daki 65 yaş üstü hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Temel ihtiyaçlarınızı internetten sipariş edemiyorsanız ya da yardım edecek kimseniz bulunmuyorsa 0312 876 1749, 0312 876 1010, 0312 876 1042 numaralı hatlardan Bala vefa sosyal destek grubuna ihtiyaçlarını iletebilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Buran, Bala, Güncel
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