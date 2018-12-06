- Bala
'da cenaze dönüşü kaza: 17 yaralı
ANKARA - Ankara
'nın Bala İlçesi Beynam Mahallesinde meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı. Kaza, Beynam'da öğleden sonra meydana geldi. Yenimahalle Belediyesi
'ne ait olduğu öğrenilen otobüs virajı alamayınca devrilerek yan yattı. Otobüs içerisinde bulunan 27 kişiden 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edilirken, jandarma ve itfaiye ekipleri de kaza yerinde bulunurken, yaralılar Gölbaşı Ahmet Özsoy Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.Yenimahalle Belediyedi'ne ait otobüsün cenaze için tahsis edildiği ve kazanın da cenaze dönüşü yaşandığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara,Bala
06 Aralık 2018 Perşembe 17:33