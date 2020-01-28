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Bala'da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

Bala ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

28.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:24
ilçesinde ve belediye tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.
Bala Kaymakamlığı önündeki uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Buran, ve 'daki depremin herkesin yüreğini yaktığını söyledi.
Burhan, "Bala'da Belediye, Kaymakamlık ve vatandaşlar olarak çorbada tuzumuz olsun istedik. Onların acılarına dertlerine bir nebze yardımcı olmak istedik. Kampanyada bir tır yardım malzemesi topladık. Bu, milletimizin böyle durumlarda ne kadar birbirine bağlı olduğunun göstergesidir. Rabbim bizlere böyle acılar bir daha yaşatmasın, Elazığ ve Malatya'ya tüm Balalı hemşehrilerimizin geçmiş olsun dileklerini iletiyorum." dedi.
Konuşmanın ardından yardım tırı Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıktı.
Törene Bala Kaymakamı Yusuf Turhan da katıldı.
Bala'da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

Kaymakamlık, Malatya, Elazığ, Bala, Güncel

Kaynak: AA


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