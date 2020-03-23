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Bala'da koronavirüs tedbirleri

Ankara'nın Beypazarı ve Bala ilçelerinde düzenlenen toplantılarda yeni tip koronovirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler değerlendirildi, Çubuk'ta vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

23.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:09
Ankara 'nın Beypazarı ve Bala ilçelerinde düzenlenen toplantılarda yeni tip koronovirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler değerlendirildi, Çubuk 'ta vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran da belediye olarak yeni tip koronavirüs pandemisine karşı belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.
Buran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemiz bir virüs ile mücadele ediyor. Bu konuda hassas olmamız gerekiyor. Dezenfekte çalışmalarımız tüm kamu kuruluşları, siyasi partilerimizi, camilerimizi, ve konaklarımızı iki gün arayla devam ediyor. Rabbim milletimize yardımcı olsun." şeklinde konuştu.
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Bala’da koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Bala'da koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Beypazarı, Ankara, Çubuk, Bala, Güncel

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