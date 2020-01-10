Balad üssü nerede? Balad üssü nedir? İran füze saldırısı yaptığı ABD askeri bulunan Balad hava üssü nerede?

ABD ve İran arasında yaşanan ve iki ülkenin savaşın eşiğine gelmesine neden olan askeri gerilim her geçen gün artıyor. Daha önce Erbil ve el-Esad üslerini vuran İran bu kez de ABD'nin askerinin bulunduğu Balad üssüne füze saldırısı yaptı. Peki, İran füze saldırısı yaptığı Balad hava üssü nerede? Balad üssü nedir? Balad üssü nerede?

BALAD ÜSSÜ NEREDE?

Balad Hava ÜssüIrak Hava Kuvvetleri yakınında bulunan Selahattin Eyaleti'nin Duceyil kasabasında, Bağdat'ın 64 km kuzeyinde bulunan ABD askerlerinin bulunduğu askeri hava üssüdür.

Balad üssü

Balad üssü

BALAD HAVA ÜSSÜ NEDİR?

Balad Hava Üssü 1980'leirn başında inşa edildi. Irak hükümeti tarafından kontrol edilen Balad'ı ABD'liler, 2003 yılından bu yana çeşitli şekillerde kullandı.

BALAD ÜSSÜNDE BULUNAN BİRİMLER

• 129. CSSB (101. Sust. BDE).

• 372 Trans. Co (129. CSSB)

• 172 Kolordu Destek Grubu (CSG)

• 1-142 Havacılık Bakım Taburu (AVİM) (172 CSG)

• M/ 158 Havacılık alay (AVİM) (1-142 AVN BN)

• 213. Alan Destek Grubu (ASG) (316 ESC)

• 13. CSSB (213. ASG)

• 142. ECB (AĞIR) 957 MRBC (NDANG) 2003-2004 arası

KARA KUVVETLERİ

• 100. Tabur, 442D Piyade Alayı 2006 2005-Jan Jan

• 557 Bakım Co Ekim 2007 - Ara 2008

• 602 Bakım Co Nis 2008-2009 Haziran

• 532 Seferi Güvenlik Kuvvetleri Filosu

• 411th Mühendisi Tugay 2006 ve 2007 yılları arasında

• NMCB 28 ve NMCB 4-2007

• Karargah ve Destek, 463D Mühendisi Savaş Taburu (Ağır) 2004 ve 2005 yılları arasında

• 77 idamesini Tugayı 2011

• 13. Kolordu Destek Komutanlığı 2004 ve 2005 yılları arasında

• 1 idamesini Komutanlığı (Seferi) 2006 ile 2007 yılları arasında

• 316 idamesini Komutanlığı (Seferi) 2007 ve 2008 yılları arasında

• 2008 ve 2009 yılları arasında 1 idame Komutanlığı

• 103 idamesini Komutanlığı (Seferi) 2009 ile 2011 arasında

• 100 Piyade Taburu

• Görev Gücü 34

• 864 Mühendisi taburu

• 29 Tugay Muharebe Ekibi Şubat 2006 - Ocak 2005

• 323 Askeri Polis Şirketi (Toledo, Ohio) April 2003-2003 Temmuz

HAVACILIK KUVVETLERİ

• 332d Hava Seferi Kanat

• 332d Seferi Operasyon Grup

• 22d Seferi Fighter Squadron - F-16cm Blok 50 Mücadele Şahinleri.

• 34 Seferi Fighter Squadron Mayıs ile Ekim 2008

• 332d Seferi Fighter Squadron - F-16 Blok 30 Mücadele Şahinleri

• 107. Seferi avcı Filo (Michigan ANG)

• 111. Seferi Fighter Squadron (Texas ANG)

• 119 Seferi Fighter Squadron (New Jersey ANG)

• 120. Seferi avcı Filo (Colorado ANG)

• 121. Seferi avcı Filo ( DC ANG )

• 124. Seferi avcı Filo (Iowa ANG)

• 125. Seferi avcı Filo (Oklaholma ANG)

• 170. Seferi avcı Filo (Illinois ANG)

• 176. Seferi avcı Filo (Wisconsin ANG)

• 179th Seferi avcı Filo (Minnesota ANG)

• 186 Seferi Fighter Squadron (Montana ANG)

• 188 Seferi Fighter Squadron (New Mexico ANG)

• 777 Seferi Airlift Filo - C-130 Hercules

• 64. Seferi Kurtarma Filo - HH-60 açacağı Hawk

• 46 Seferi Keşif Filosu - MQ-1B Predator

• 332d Seferi İşlem Destek Filosu - havaalanı yönetimi

• 362d Seferi Keşif Filosu - MC-12W Liberty

• 727 Seferi Hava Kontrol Filosu - taktik komuta ve kontrol ajansı

• 1 Tabur, 131 Havacılık Alay Eylül 2006.

• Görev Gücü 11th Havacılık Alay (ABD Ordusu Avrupa) Nisan 2003 den Şubat 2004 yılına kadar.