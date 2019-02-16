İstanbul'da Yine Aynı Korku! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöken binanın boş olduğu öğrenildi. Çökme esnasında yoldan geçen kimsenin olmadığı belirtildi. Yetkililer vatandaşlardan arabalarını sokaklar dar olduğu için çekmelerini istedi.

Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boş olduğu belirtilen binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VE YARALI YOK

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bulunan, daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur." denildi.

KARTAL'DA DA BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

İstanbul, Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı Arzu Keleş Boran gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden 2'si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Apartmanın çökmesine ilişkin davada hakim karşısına çıkan 4 kişiden 2'si tutuklamıştı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

Evin Çökmeden Önceki Hali

Kaynak: DHA