16 Şubat 2019, 15:04
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İstanbul'da Yine Aynı Korku! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü

İstanbul Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Çökme sonucunda can kaybı yaşanmazken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöken binanın boş olduğu öğrenildi. Çökme esnasında yoldan geçen kimsenin olmadığı belirtildi. Yetkililer vatandaşlardan arabalarını sokaklar dar olduğu için çekmelerini istedi.

Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boş olduğu belirtilen binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VE YARALI YOK

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bulunan, daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur." denildi.

KARTAL'DA DA BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

İstanbul, Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı Arzu Keleş Boran gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden 2'si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Apartmanın çökmesine ilişkin davada hakim karşısına çıkan 4 kişiden 2'si tutuklamıştı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

Evin Çökmeden Önceki Hali
İtfaiye,DHA,İstanbul
Kaynak: DHA


YORUMLAR (55)
BURASI DÜZCE: hemen mimarını mühendisini bulunda göz altına alın. Yapılan projeyi denetleyen bir BELEDİYE var, aynı BELEDİYE iskan içinde denetim (rüşvet) yapıyor. 50 yıllık bina göçünce hadi bakalım mimarı mühendisi gel buraya. Mimarın mühendisin suçu varda denetleyen inceleyen onaylayan belediyenin suçu yok mu?
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MALİ MÜŞAVİR: 100 senelik bina ahşap bina.normal . kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme dönmesin.30 40 bina mal edip 300 400 bine satılıyor daireleri.
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PREGO: BURADA VATANDAŞIN BİNASI ESKİ DİYE, TARİHİ DİYE, YADA YIKIP ARSASINA YENİDEN YAPACAK DİYE, VATANDAŞA İSKAN VERMEYEN BELEDİYELER SÜPHELİDİR. İNSANLARIN SAHİP OLDUKLARI ARSA VE ARAZİLERİNE EV YAPMA HAKKINI GASPEDEN BELEDİYELERDİR. YADA MÜTEAHHİTLERE İZİN VERİP DENETLEMEYENDE BELEDİYELERDİR. İSTANBULDA İMARINA İZİN VERİLİPDE İSKANI ALINMAYAN NEDEN BUKADAR BİNA VAR HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ? BELEDİYELER BİR PROJEYE İZİN VERİYORSA SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLMALI. İSKAN ALMAYAN MÜTEAAHHİTE İNŞAAT İZNİ VERİLMEMEL
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HOLLANDALI TÜRK: Önlem elbetdeki alınmalı eski binanalara tek tek bakıp kortöl edilmeli o binalarda kalmaya izin verilmemeli. kıyamet alametlerinden biride toplu ölümlerin artacağıdır. Rabbim Allalerine sabır ver vefat edenlerin veya şehit olanların mekanı cennet eyle günahlarını bağışla hiç bir bina çökmesin amin.
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TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER İÇİN CENNET: Tanzim satış moda olmuşken emlak satışlarında ev bina satışlarıda yapılsın asıl kazığı vatandaş ev alırken yiyor domates biber hikaye onlar anca Menemeni yaparken lazım.
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