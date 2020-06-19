BALAT'TA ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

İSTANBUL'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fatih Balat'ta çok sayıda binayı su bastı.

19.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:29
İSTANBUL'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fatih Balat'ta çok sayıda binayı su bastı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu bölgelerden biri olan Fatih'te çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
Şiddetli yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri de Derviş Ali Mahallesi oldu. Kesmekaya Caddesi ve bazı sokaklarda çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Tanburacı Sokak'ta 4 katlı bir binanın zemin katı yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Evdeki birçok eşya zarar gördü. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı eve biriken suyu tahliye etmek için itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Su basan bazı binalarda da vatandaşlar kendi imkanları ile yağmur sularını boşaltmaya çalıştı. BALAT’TA ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Fatih, Güncel, Haber

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