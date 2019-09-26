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Balat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım yapılıyor

Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 4 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından hasar gördü.

26.09.2019 18:09Balat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım yapılıyor

Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 4 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından hasar gördü. Hasar gören binaların tamamının yıkılması için çalışma başlatıldı.
Silivri'de öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan daha önceden boşaltılmış binanın bir kısmı yıkıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile 4 binanın daha önceden boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri binaların öncelikle doğalgaz hatlarını kesti. Zabıta ekipleri tarafından çevresi güvenlik şeridi ile çevrilen binaların yıkılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
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-Yıkım çalışmaları
-Genel ve detaylar


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

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