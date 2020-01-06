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Balat'ta haç çıkarma töreni

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yıl dönümü, Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

06.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:58 Balat'ta haç çıkarma töreni
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yıl dönümü, Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.
Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin Fener Rum Patriği tarafından yönetildi.
Yaklaşık 5 sat süren ayinin ardından katılımcılar, haç çıkarma törenine katılmak amacıyla kortej halinde Haliç kıyısındaki Fener İskelesi'ne yürüdü.
Burada Patrik Bartholomeos'un yaptığı duanın ardından denize attığı haçı çıkarmak için teknelerde bekleyenler denize atladı. Haçı Yunanistan'ın Agrinio şehrinden gelen Nikolaos Solis çıkardı.
Bartholomeos, barışı sembolize eden beyaz güvencinleri gökyüzüne bıraktı.
Bu arada haç çıkarmak için denize atlayan bir kişi fenalaştı. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Töreni, çok sayıda turist ve vatandaşlar izledi.

Aya Yorgi Kilisesi, Bartholomeos, Güncel

Kaynak: AA

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