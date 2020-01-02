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Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheliye 10 yıl hapis istemi

Fatih Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

02.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:50 Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheliye 10 yıl hapis istemi
Fatih Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi.
Fatih'in Balat semtinde 15 Kasım 2019'da sabah saatlerinde işine giden S.K.'yı taciz eden şüpheli Halil P. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede S. K. müşteki, Halil P. ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, müşteki S.K.'nin olay günü sabah saatlerinde Balat Mahallesi'ndeki iş yerine doğru gitmekte iken şüphelinin karşıdan gelerek, arkadan eli ile müştekinin boynunu tutup, kendisine çevirip dudaklarından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.
İFADESİNDE SARHOŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Şüphelinin emniyette alınan ifadesinin yer verildiği iddianamede, olay günü çok sayıda bira içtiğini, tuvaletini yapmak için cinsel organını çıkardığı sırada, önünden geçen müştekiye sarılarak bir kere öptüğünü, daha sonra kaçarak eve gittiğini, olay günü çok sarhoş olduğunu, kontrolünü kaybettiğini ve pişman olduğunu söylediği kaydedildi.
İddianamede, şüphelinin savcılıkta ve sorguda verdiği ifadesinde kısmi olarak olayı söylediği fakat emniyetteki ifadesini kabul etmediği belirtilirken, şüphelinin emniyette avukatı huzurunda ifade verdiği ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğinin yapılan hazırlık soruşturması sonucunda anlaşıldığı ifade edildi.
CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN 5 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
Şüphelinin 'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Halil P. 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
(İrem Demir/İHA)

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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