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Balat'ta metruk binanın çatısı çöktü

Balat'ta 2 katlı metruk bir binanın çatısı çöktü.

06.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:27
Balat'ta 2 katlı metruk bir binanın çatısı çöktü. Çöken çatıdan kopan molozlar bitişiğindeki eve zarar verdi.
Balat Mahallesi Yasemin Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın çatısı yoğun yağış nedeniyle çöktü. Daha önceden de sürekli parçaların düştüğü öğrenilen çatıdan düşen moloz parçaları bitişiğinde bulunan binaya zarar verdi.
Çatı çökmesi sırasında evde olduğunu söyleyen Nihat Azı daha önceden bina ile ilgili belediyeye çok sayıda ihbarda bulunduğunu söyledi. Nihat Azı, Biz sandık ki bir yer de savaş var çatı katına birisi bomba attı. Yukarı çıkıp baktık ki binanın bir buçuk katı olduğu gibi benim çatının üzerinde dedi. Binadan düşen parçalar nedeniyle belediye ekipleri binanın önünü bariyerle kapattı. Bu arada Fatih Belediyesi'nin, Anıtlar Kurulu'na binanın yıkımı için yazı yazdığı ve yıkımı başlatmak için yazının cevabının beklediği öğrenildi.
Balat'ta metruk binanın çatısı çöktü

Fatih, Güncel

Kaynak: DHA


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