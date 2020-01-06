Haberler » Güncel » Balat'ta metruk binanın çatısı çöktü - Haber

Balat'ta metruk binanın çatısı çöktü

BALAT'ta 2 katlı metruk bir binanın çatısı çöktü.

06.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:26 Balat'ta metruk binanın çatısı çöktü
BALAT'ta 2 katlı metruk bir binanın çatısı çöktü. Çöken çatıdan kopan molozlar bitişiğindeki eve zarar verdi.

Balat Mahallesi Yasemin Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın çatısı yoğun yağış nedeniyle çöktü. Daha önceden de sürekli parçaların düştüğü öğrenilen çatıdan düşen moloz parçaları bitişiğinde bulunan binaya zarar verdi. Çatı çökmesi sırasında evde olduğunu söyleyen Nihat Azı daha önceden bina ile ilgili belediyeye çok sayıda ihbarda bulunduğunu söyledi. Nihat Azı, "Biz sandık ki bir yer de savaş var çatı katına birisi bomba attı. Yukarı çıkıp baktık ki binanın bir buçuk katı olduğu gibi benim çatının üzerinde" dedi. Binadan düşen parçalar nedeniyle belediye ekipleri binanın önünü bariyerle kapattı. Bu arada Fatih Belediyesi'nin, Anıtlar Kurulu'na binanın yıkımı için yazı yazdığı ve yıkımın başlatması için yazının cevabının beklediği öğrenildi. 


- İstanbul

Fatih, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:34   Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mehmet Akif Ersoy'u anma programında konuştu - Haber
22:34   Ankara tbmm başkanı şentop: mevzu bu topraklarda yerli düşünceyi, savunma meselesidir - Haber
22:31   Realkom istihdama destek olacak - Haber
22:30   Kuşadası'nda fırtına - Haber
22:28   Başkan Özlü "2020 Düzce için dönüm noktası" - Haber
21:56   ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Haber
21:33   94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Haber
21:08   AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak - Haber
20:42   John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Haber
20:08   15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Haber
6.01.2020 22:45:02