Haberler » Güncel » Balat'ta taciz anı güvenlik kamerasında - Haber

Balat'ta taciz anı güvenlik kamerasında

FATİH Balat'ta kimliği belirsiz kişi, iş yerine yürüyen bir kadını takip ederek taciz etti.

15.12.2019 23:23 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:23Balat'ta taciz anı güvenlik kamerasında
FATİH Balat'ta kimliği belirsiz kişi, iş yerine yürüyen bir kadını takip ederek taciz etti. Şüphelinin, kadını takip ettiği anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Kadına yavaşça yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli kişi, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.K.'nın kimliği belirsiz şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

TACİZ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Balat'ta yaşanan taciz anı sokak üzerinde bulunan bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kimliği belirsiz kişinin, S.K'yı takip ettiği ve yavaşça yanına yaklaştığı görülüyor.


- İstanbul

Polis, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:38 G5 Sahel ülkelerinin liderleri terör nedeniyle olağanüstü toplandı - Haber
00:34 Beşir devam eden davalarda idam cezası alabilir - Haber
00:32 "Meeting Jim" belgeselinin özel gösterimi yapıldı - Haber
00:29 Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - Haber
00:26 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Haber
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Haber
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Haber
22:45 Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu - Haber
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Haber
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Haber
16.12.2019 00:42:19