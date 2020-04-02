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Balat'ta yaşayan İtalyan, dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan "Evde kalın" çağrılarının ardından Balat'ta yaşayan bir İtalyan, binadan sarkıttığı sepet ile yardım kampanyası başlattı.

02.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:40
Balat'ta yaşayan İtalyan, dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan "Evde kalın" çağrılarının ardından Balat'ta yaşayan bir İtalyan, binadan sarkıttığı sepet ile yardım kampanyası başlattı. Sepete, "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" notunu yazan İtalyan, ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

Tüm dünya yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele ederken Türkiye 'de korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan "Evde kalın" çağrılarının ardından Balat'ta yaşayan bir İtalyan, binadan sarkıttığı sepet ile yardım kampanyası başlattı. Yardım sepetinin üzerine yazdığı "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" notuyla mahalledeki ihtiyaç sahiplerine ulaşılması hedefleniyor.

6 yıldır İstanbul 'da yaşadığını belirten Jeffrey Tucker, "Bugün internette gördüm. Bunu İtalya Napoli'de yapmaya başlamışlar. Aslında bu Osmanlı'da olan bir şey. İhtiyacı olduğu kadar alıyor insanlar, imkanı olanlar da bırakıyor. Bende oradan esinlendim. Şu anda bir ekmek ilave olmuş. 1 saat önce koydum. Henüz alan olmamış ama ben mahalleye duyurmaya çalışıyorum. Herkes esinlenip böyle bir şey yaparsa hoş bir şey olur. Bir sürü insanın ihtiyacı var" dedi.

Korona virüsten dolayı böyle bir şey yaptığını kaydeden Tucker, "İnsanlar evine kapanmış vaziyette. Günlük gelirli yaşayan bir sürü insan var. Evlerine ekmek alamayacak durumdalar. Herhangi bir yardım da gelmediği için bir şekilde mahallece birbirimize destek olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Balat'ta yaşayan İtalyan, dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor - Haberler

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