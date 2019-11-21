Haberler » Güncel » Balat'ta yüzler gülüyor - Haber

Balat'ta yüzler gülüyor

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Didim Rotaract Kulübü üyelerinin ortak çalışmaları kapsamında Balat Mahallesinde bulunan Balat Muhtarlığında ve Balat İlkokulunda tadilat gerçekleştirildi.

21.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:58Balat'ta yüzler gülüyor
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Didim Rotaract Kulübü üyelerinin ortak çalışmaları kapsamında Balat Mahallesinde bulunan Balat Muhtarlığında ve Balat İlkokulunda tadilat gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatları doğrultusunda tadilata dahil olunan Balat Mahallesi Muhtarlığının ve Balat İlkokulu'nun çatısına izolasyon, boya ve tadilat gerçekleştirildi. Belediye ekipleri tarafından ayrıca poliklinik yeri yapıldı.

Balat'a yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren mahalleli vatandaşlar, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve Didim Rotaract Kulübü üyelerine teşekkür etti.

Söz verdikleri gibi her zaman vatandaş odaklı çalışacaklarını dile getiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise mahalleye daha güzel hizmetler yapacaklarının da sözünü verdi. - AYDIN

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Didim Belediyesi, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:16 Osmaniye'de doğaseverlerden sonbahar gezisi
11:16 Sahte video ve ses kayıtlarını tespit eden sistem
11:16 Mümin kadınların hanımefendisi: Hazreti Fatıma
11:15 Yabancıya konut satışında rekor artış
11:11 HDP önündeki ailelerin direnişi 80'inci günde
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:33 Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:17:38