Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte edildi
Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
17.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:04
Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
İlçedeki kamu kurumları, okullar ve ibadethaneleri dezenfekte eden Sağlık İşleri Müdürlüğünün özel kıyafetli çalışanları, Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi'ni de önlem amacıyla ilaçladı.
Dezenfekte çalışmalarının ilçedeki kurumlar ve ibadethanelerin yanı sıra alt geçitler ve oyun parklarında da devam edeceği belirtildi.
İlçedeki kamu kurumları, okullar ve ibadethaneleri dezenfekte eden Sağlık İşleri Müdürlüğünün özel kıyafetli çalışanları, Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi'ni de önlem amacıyla ilaçladı.
Dezenfekte çalışmalarının ilçedeki kurumlar ve ibadethanelerin yanı sıra alt geçitler ve oyun parklarında da devam edeceği belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Fatih Belediyesi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları