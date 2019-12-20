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BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fatih Balat'ta iş yerine yürüyerek giden bir kadını takip ederek taciz ettiği belirtilen kişi adliye sevkedildi.

20.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:34 BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fatih Balat'ta iş yerine yürüyerek giden bir kadını takip ederek taciz ettiği belirtilen kişi adliye sevkedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dün düzenlediği operasyonla 47 yaşındaki H.P.'yi Balat'ta yaşadığı çatı katında yakaladı. 

Avukatı ile Emniyete gelen S.K. saldırganı teşhis etti. Şubede sorgulanan şüpheli H.K.'nın sorgusunda yaptığı saldırıyı kabul ettiği ve cep telefonunda çok sayıda cinsel içerikli veri bulunduğu belirtildi. Tacizci şüphelinin kasten adam yaralama suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin 2 yıl önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişiminde bulunduğu, 5 yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi. Şubede sorgusu tamamlanan H.P. adliyeye sevk edildi

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin şube çıkışı

 



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Kaynak: DHA

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