Haberler » Güncel » Balat'taki taciz şüphelisi tutuklandı - Haber

Balat'taki taciz şüphelisi tutuklandı

FATİH Balat'ta takip ettiği kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli H.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:08 Balat'taki taciz şüphelisi tutuklandı
FATİH Balat'ta takip ettiği kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli H.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Balat'ta 15 'ta iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, takip ettikten sonra boynundan tutup öperek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.P., emniyetteki işlemlerinin ardından 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli H.P. "Basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapılan şüpheli H.P'nin tutuklanmasına karar verildi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olay 15 Aralık, saat sabah 08.40 sıralarında, Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı. Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, şüpheli H.P. takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli H.P.  yakalanarak gözaltına alındı. 

 


- İstanbul

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:14   Kız arkadaşının öldürdüğü polis memuru toprağa verildi - Haber
23:14   Polonya'da tartışmalara neden olan yasa kabul edildi - Haber
23:12   AK Parti'li Işık: "Türkiye, savunma sanayisinde çok büyük bir devrim yaptı" - Haber
23:10   TBMM'de ikramlar yarıştı - Haber
23:10   Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin ÇED raporu iptal edildi - Haber
22:45   Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Haber
21:48   Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Haber
21:30   Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Haber
21:22   Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Haber
20:04   Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Haber
20.12.2019 23:18:26