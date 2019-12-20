Haberler » Güncel » BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Haber

BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Fatih Balat'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

20.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:43 BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Fatih Balat'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçiğimiz hafta sonu Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı.

Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli bugün yakalandı.

Görüntü Dökümü:

-------

-Olay anı

 



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:00   "Diyarbakır anneleri"nin evlat nöbeti 109'uncu gününde - Haber
14:00   Hong Kong'da demokrasi yanlısı gösterilere fon sağlayan platform mercek altına alındı - Haber
13:59   İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevlendirmeler tepki çekti - Haber
13:55   Kepez'in yaşlıları kültür ve sanatla iç içe olacak - Haber
13:55   Prof. Dr. Recep Şentürk, "2019 Fuat Sezgin Yılı kapsamında 817 etkinlik gerçekleştirildi" - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:03:06