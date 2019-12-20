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Balat'taki taciz şüphelisi yakalandı

FATİH Balat'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

20.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:46 Balat'taki taciz şüphelisi yakalandı
FATİH Balat'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz hafta sonu Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı. Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli bugün yakalandı.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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