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Balataları ısınan tırın lastikleri yandı

Kırıkkale'de seyir halinde ilerleyen tırın balataları ısınması sonucu lastiklerinin yanmasına neden oldu.

20.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:11Balataları ısınan tırın lastikleri yandı
'de seyir halinde ilerleyen tırın balataları ısınması sonucu lastiklerinin yanmasına neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale- karayolu üzerindeki köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 33 DEB 20 plakalı tırın, balataları ısınması sonucu çekicinin sağ ön ile dorsenin sağ orta lastikleri yanmaya başladı. Tır sürücüsü lastiklerinin yandığını fark edince aracını yol kenarına çekti. Daha sonra kendi imkanlarıyla söndürmeyi başaran sürücü, tırı yanmaktan kurtardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tedbir amaçlı hazır bulundu. Polis ve jandarma ekipleri de bir süre yol güvenliğini sağladı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Kılıçlar, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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