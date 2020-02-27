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Balataları tutuşan TIR'ın dorsesindeki otomobiller zarar gördü

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan TIR'ın dorsesinde yüklü otomobillerden 2'si zarar gördü.

27.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:47Balataları tutuşan TIR'ın dorsesindeki otomobiller zarar gördü

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan TIR'ın dorsesinde yüklü otomobillerden 2'si zarar gördü.

yönüne giden Gökhan Maden yönetimindeki 34 JE 6793 plakalı otomobil yüklü TIR, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Dağı mevkiinde yokuş aşağı inerken, balataları tutuştu. Durumu fark eden Maden, TIR'ı yol kenarına çekip itfaiyeye verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. TIR'ın dorsesinde yüklü bulunan otomobillerden 2'si yangında zarar gördü. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.



TEM Otoyolu, İstanbul, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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