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Balataları tutuşan tır yanarak kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan tır yanarak kullanılmaz hale geldi.

27.09.2019 09:45Balataları tutuşan tır yanarak kullanılamaz hale geldi
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan tır yanarak kullanılmaz hale geldi. Yanan aracı yol kenarına çekerek son anda araçtan inen sürücü yara almadan kurtuldu.

Yangın, sabah 06.45 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan beton elektrik direği yüklü 42 CNP 01 plakalı tırın balatalarından dumanlar yükseldiğini gören sürücü Atalay K., akan trafiği tehlikeye düşürmemek adına aracını güvenli bölgeye kadar götürerek araçtan indi. Araçtan iner inmez çekici kısmından alevler yükseldiğini gören sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken tırın çekici kısmı ise alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, tırın çekici kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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