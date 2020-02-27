BOLU'da, TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan TIR'ın dorsesinde yüklü otomobillerden 2'si hasar gördü.Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Gökhan Maden idaresindeki 34 JE 6793 plakalı otomobil yüklü TIR, yokuş aşağı indiği sırada arka tekerleklerindeki balataları alev aldı. TIR sürücüsü durumu fark ederek aracı yol kenarında park ederek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. TIR'ın dorsesinde yüklü bulunan otomobillerden 2'si yangında hasar gördü. Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.