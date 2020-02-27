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Balataları yanan TIR?ın dorsesindeki otomobiller hasar gördü

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan TIR'ın dorsesinde yüklü otomobillerden 2'si hasar gördü.

27.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:11Balataları yanan TIR?ın dorsesindeki otomobiller hasar gördü

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan TIR'ın dorsesinde yüklü otomobillerden 2'si hasar gördü.Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Dağı mevkiinde meydana geldi. istikametine gitmekte olan Gökhan Maden idaresindeki 34 JE 6793 plakalı otomobil yüklü TIR, yokuş aşağı indiği sırada arka tekerleklerindeki balataları alev aldı. TIR sürücüsü durumu fark ederek aracı yol kenarında park ederek, itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. TIR'ın dorsesinde yüklü bulunan otomobillerden 2'si yangında hasar gördü. Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.



TEM Otoyolu, İstanbul, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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