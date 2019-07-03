03.07.2019 13:47
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı

Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen kazada, tatile gelen balayı çifti içinde bulunduğu otomobille birlikte uçuruma yuvarlandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen kazada, tatile gelen balayı çifti içinde bulunduğu otomobille birlikte uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan çift ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bu sabah saatlerinde Kaş'ın İslamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keset Deresi mevkisinde meydana gelen kazada, Adana'dan eşi Damla Nur ile birlikte balayına gelen Devran Soykan, kaldıkları villanın önünde otomobille manevra yapmaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan araç yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Soykan çifti ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, 112 sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Düzenlenen ortak operasyonda kazazedeler ip teknikleriyle kurtarılarak, güvenli alana tahliye edildi.

Yaralanan çift, Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Damla Nur, Antalya, Sabah, Adana, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:27   Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı
15:27   Menteşe'deki şok uygulamada ruhsatsız silah yakalandı
15:25   Vicdansız motosiklet sürücüsü çocuğa çarpıp kaçtı
15:24   Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
15:19   Tatilde hırsızlık yapan İran uyruklu şahıslar yakalandı
15:17   Otomobilin çarptığı adam metrelerce öteye savruldu
15:17   Sincan'da trafik kazası; 1 yaralı