03.07.2019 21:07
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı

- Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandıANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen kazada tatile gelen balayı çifti içinde bulunduğu otomobille birlikte uçuruma yuvarlandı.

- Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı
ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen kazada tatile gelen balayı çifti içinde bulunduğu otomobille birlikte uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan çift ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay, bu sabah saatlerinde Kaş'ın İslamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keset Deresi mevkisinde oluşan kazada, Adana'dan eşi Damla Nur ile birlikte balayına gelen Devran Soykan, kaldıkları villanın önünde otomobille manevra yapmaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan araç yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Soykan çifti ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, 112 sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Düzenlenen ortak operasyonda kazazedeler ip teknikleriyle kurtarılarak, güvenli alana tahliye edildi.
Yaralanan balayı çifti, Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı
Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:13   Tunceli'den acı haber... Nehir de aranan genç adamın 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
21:07   Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı
20:59   1 milyon TL'lik vurgun yapan bahis çetesinin 10 üyesi tutuklandı
20:56   Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
20:55   Kendini bıçaklayıp 112 Acil ekiplerini aradı
20:53   Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi
20:52   Zehir tacirleri tutuklandı