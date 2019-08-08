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Balayı dönüşü kazada ölen gelinin cenazesi defnedildi

Aksaray'da balayından dönen çiftin bulunduğu otomobilin tıra çarpması sonucu yaşamını yitiren gelinin cenazesi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde defnedildi.

08.08.2019 16:45
Balayı dönüşü kazada ölen gelinin cenazesi defnedildi
Aksaray'da balayından dönen çiftin bulunduğu otomobilin tıra çarpması sonucu yaşamını yitiren gelinin cenazesi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde defnedildi.
Semra Özen Yurtseven'in cenazesi, ilçenin Kepen köyüne getirildi.
Yurtseven'in naaşı, annesi Yasemin Özen'in evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Genç kadının ailesi ve yakınları ile vatandaşların katıldığı tören sırasında, anne Özen ayakta durmakta güçlük çekti.
Eşiyle balayından dönen Sefa Yurtseven (26) idaresindeki 26 SA 035 plakalı otomobil, dün Aksaray-Nevşehir kara yolunun 33. kilometresinde, Abdullah Ayaz yönetimindeki tıra arkadan çarpmıştı. Yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Semra Özen Yurtseven müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bilecik, Aksaray, Söğüt, Güncel

Kaynak: AA

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