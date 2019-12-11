Haberler » Güncel » Balbey Projesi halka açıldı - Haber

Balbey Projesi halka açıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Balbey Mahallesi Koruma Eksenli Yenileme Projesi'nin masaya yatırıldığı toplantıda vatandaşların, görüş ve talepleri dinlendi.

11.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:01Balbey Projesi halka açıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Balbey Mahallesi Koruma Eksenli Yenileme Projesi'nin masaya yatırıldığı toplantıda vatandaşların, görüş ve talepleri dinlendi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenen Balbey Halk Buluşması'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Büyükşehir Meclis Üyesi İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu, Başdanışman Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Şehir Plancısı Alper Gökçay, Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, ANTEPE Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş, Kent Estetiği Daire Başkanı Barış Soykam, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Hüsamettin Elmas, İmar Şube Müdürü Süleyman Kocabaş, Balbey Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, Bal-Der üyeleri, Kent Konseyi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda, projeyle ilgili süreç anlatılarak, Balbey sakinlerinin görüşleri ve eleştirileri alındı. Projenin olgunlaşması adına mahalle sakinlerinin öneri ve talepleri dinlendi.

"Gizli kapaklı bir çalışma yapmayacağız"

Başkan Muhittin Böcek toplantının açılışında yaptığı konuşmada, seçim bildirgesinde öncelik verdiği projelerden birinin de Balbey olduğunu hatırlatarak, "Seçim sürecinde 'vatandaşlarımızdan gizli kapaklı bir çalışma yapmayacağız, planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz' dedik. Haksızlığa uğrayan vatandaşlarımızın haklarını teslim edeceğimizi, bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağımızı söyledik. Herkesin belediye başkanı olarak sorunları çözeceğimizi ifade ettik. Balbey'i de çözeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın" dedi.

"Önerileriniz çok önemli"

Böcek, bugüne kadar Balbey için çivi çakan önceki belediye başkanları ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti. Seçimden bugüne kadar geçen süreçte, Balbey ile ilgili oluşturdukları teknik heyetin toplantılar yaparak, ilgili odalar ve STK'larla projeyi masaya yatırdığını anlatan Başkan Muhittin Böcek, "Bugün de belediyedeki çalışma arkadaşlarımla birlikte sizlerin projeyle ilgili önerilerinizi dinleyeceğiz. Sizin düşünce ve önerileriniz çok önemli" diye konuştu

"Yol haritasına birlikte karar vereceğiz"

Vatandaşların önerileri ve teknik ekibin çalışması doğrultusunda çok geçmeden ikinci bir halk buluşması gerçekleştireceklerini söyleyen Muhittin Böcek, "Bu buluşmanın sonunda Balbey için ne yapabileceğimizi birlikte göreceğiz. Proje nasıl devam edecek, yol haritasına birlikte karar vereceğiz. Sen ben yok biz varız, biz birlikte yaparız dedik. Balbey'de sizin haklarınızı koruyarak yapılabilecek ne varsa yapmaya çalışacağım" dedi. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, AKM, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:49 Bakan Kasapoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:49 12 YAŞINDAKİ KIZIN MEMESİNDE TESPİT EDİLEN YARIM KİLOLUK TÜMÖR TEMİZLENDİ - Haber
12:49 İstanbul Havalimanı'nda 'Güvenlik farkındalığı eğitimi" - Haber
12:49 Mersin hem muhtar hem antrenör - Haber
12:45 Kepez'den beslenme uzmanı desteği - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 12:51:27