Balcalı'da Geriatrik Rehabilitasyon Kursu

Adana
'da, 5. Geriatrik Rehabilitasyon Kursu gerçekleştirildi. Türkiye
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından, Hipokrat Salonu'nda düzenlenen kursta, yaşlılık sağlığıyla ilgilenen bir bilim dalı olarak ortaya çıkan geriatri konusunda konunun uzmanları tarafından bilgilendirme yapıldı. Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Balcalı Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tunay Sarpel, günümüzde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun, tüm nüfusun yüzde 15'i civarında olduğunu belirtti.
Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 10 civarında olduğunu kaydeden Sarpel, yaşın ilerlemesiyle birlikte beyindeki kimyasal iletkenlerin metabolizması ve üretiminde belirgin değişiklikler olduğunu ifade etti.
Sarpel, beyindeki olağan değişimler nedeniyle yaşla birlikte bellek, dikkat, hareket ve algılama gibi zihinsel işlevlerde kısmi bir kayıp olduğunu belirtti. Sabah
ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde düzenlenen kursta sırasıyla düşmekten, kırılmadan korkma, egzersiz yapılıp yapılmaması gerektiği, çok ilaç kullanımı, tuvalete yetişememe ve eklem ağrıları konusunda çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.
Türkiye,Adana