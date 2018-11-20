20 Kasım 2018, 09:40
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Balcalı'da Geriatrik Rehabilitasyon Kursu

Balcalı

Adana'da, 5. Geriatrik Rehabilitasyon Kursu gerçekleştirildi.

Adana'da, 5. Geriatrik Rehabilitasyon Kursu gerçekleştirildi.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından, Hipokrat Salonu'nda düzenlenen kursta, yaşlılık sağlığıyla ilgilenen bir bilim dalı olarak ortaya çıkan geriatri konusunda konunun uzmanları tarafından bilgilendirme yapıldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Balcalı Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tunay Sarpel, günümüzde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun, tüm nüfusun yüzde 15'i civarında olduğunu belirtti.

Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 10 civarında olduğunu kaydeden Sarpel, yaşın ilerlemesiyle birlikte beyindeki kimyasal iletkenlerin metabolizması ve üretiminde belirgin değişiklikler olduğunu ifade etti.

Sarpel, beyindeki olağan değişimler nedeniyle yaşla birlikte bellek, dikkat, hareket ve algılama gibi zihinsel işlevlerde kısmi bir kayıp olduğunu belirtti.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde düzenlenen kursta sırasıyla düşmekten, kırılmadan korkma, egzersiz yapılıp yapılmaması gerektiği, çok ilaç kullanımı, tuvalete yetişememe ve eklem ağrıları konusunda çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Türkiye,Adana
20 Kasım 2018 Salı 09:40