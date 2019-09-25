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Balcalı Kampüsü Bulvarı'nda asfalt çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Kampüsü'ndeki Balcalı Kampüsü Bulvarı'nda asfaltlama çalışmasına başladı.

25.09.2019 14:56Balcalı Kampüsü Bulvarı'nda asfalt çalışması
Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Kampüsü'ndeki Balcalı Kampüsü Bulvarı'nda asfaltlama çalışmasına başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda Çukurova Üniversitesi Kampüsü'nde asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Çukurova Üniversitesi Teknokent civarında bulunan gidiş-geliş 2200 metre ve toplamda 11 metre genişliğindeki Balcalı Kampüsü Bulvarı'nda Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) kaplama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Zeydan Karalar, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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