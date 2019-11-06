Balcı, Hukuk Fakültesi öğrencilerine konferans verdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Topluluğu tarafından düzenlenen Avukat Muharrem Balcı'nın konuşmacı olarak katıldığı İnsan Hakları Bağlamında Hak, Adalet, Özgürlük ve Meşruiyet Kavramları Konferansı gerçekleşti.



Hak, adalet, özgürlük ve meşruiyet kavramlarının hukukun dört temel kavramı olduğunu vurgulayan Avukat Muharrem Balcı, bu kavramları öğrenmeden hukukçu olmanın mümkün olmadığını belirtti. Avukat Balcı, "Teknisyen, avukat, hakim, savcı, akademisyen olursunuz ama bunları içinde bulunduğunuz toplumun inanç değerleri temelinde içselleştirmelisiniz. 'Biri olmazsa öteki olmaz' düşüncesini hukuku yaygınlaştırma anlamında kılcal damarlara kadar ulaştırmanız gerekir" dedi.



"Hukukun temel kavramları inancımızda var"



Avukat Balcı konuşmasının devamında şunları söyledi:



"İster hukukta olsun ister pozitif, modern hukukta olsun hukukun bütün temel kavramları aynı zamanda bizim inancımızda, Kur'an-ı Kerim'de birebir karşılıkları vardır. Hiçbir şekilde hiçbir hukuk kavramını Kur'an-ı Kerim'de bulamayız diye bir endişeniz olmasın. Bu dört kavramı da buradan çıkarıyoruz. Kainatın yaratıcısının sözünü söylediği yerde ona teslim olmaktan başka bir çaremiz yok. Bütün beşeri hukuk sistemleri şu an dünyada ilahi hukuk sistemine doğru yöneliş içerisinde."



GAÜN Hukuk Fakültesi Amfisi'nde gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban, amaçlarının sadece kalın hukuk kitaplarıyla öğrencilerin beyinlerini doldurmak değil, çok yönlü gelişimlerine fırsat tanımak olduğunu belirterek, "Bu nedenle özellikle gelecekte yapacağınız mesleklerin temsilcilerini burada ağırlayarak sizlere geniş kapsamlı bir bilgi birikimiyle hayata hazırlamak istiyoruz" dedi.



Topluluk Başkanı Sena Tosun ise, Avukat Muharrem Balcı, Genç Hukukçular Kamu Denetçiliği Topluluğu ve etkinlik hakkında katılımcılara bilgi verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA