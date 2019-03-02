Balcı: "Samanpazarı Esnafımıza Geçmiş Olsun"

Kaynak: İHA

Seçim çalışmalarını Altındağ Ulucanlar bölgesinde sürdüren Cumhur ittifakı Adayı Doç. Dr. Asım Balcı yangın haberini alır almaz programını yarıda keserek yangın bölgesine geçti. Burada İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını yakından takip eden Balcı, dükkanları yanan esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Ankara Altındağ'da bulunan Samanpazarında çıkan yangında 8 iş yeri kül oldu.Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Ulucanlar Caddesi'ndeki Samanpazarında elektrik kontağından çıkan alevler büyüyerek kısa sürede iş yerlerinin olduğu binayı sardı.Alevler arasında kalan 8 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangının olduğu bölgede tedbir amaçlı elektrik ve doğalgaz hatlarını kesti. Söndürme çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. İş yeri sahipleri, dükkanlarını kapattıktan kısa süre sonra gerçekleşen yangından şans eseri yara almadan kurtuldu. Yangında zarar gören iş yerlerinin arasında, saz atölyesi, tekstil atölyesi, lokanta ve balon imalathanesi de vardı. - ANKARA