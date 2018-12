Balcı: "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Hedefi, Aile Kavramını Bitirmek"

11 Aralık 2018 Salı 14:22



11 Aralık 2018 Salı 14:22

MAZLUMDER'in kurucularından Avukat Muharrem Balcı , cinsiyet eşitliğinin eşcinselliğe zemin hazırlamak üzere kullanıldığını ifade ederek, "Bu konuda dikkatli olmazsak her bir çocuğumuz tehlike altındadır" dedi. Genç Hukukçular" tarafından koordine edilen, Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği'nin ev sahipliği yaptığı farkındalık konferansının konuğu Avukat Muharrem Balcı oldu. MAZLUMDER'in kurucularından olan ve 17. Dönem Genel Başkanlık görevini üstlendiği Yeşilay 'ın kurumsallaşmasına ve bugünkü hüviyetini kazanmasına katkıları olan Balcı, "Çağın 2 Vebası, Bağımlılıklar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu konferansında, toplumun yaradılışa aykırı olarak erkek-kadından harici olarak 3. tür oluşturma çabasıyla yeniden ve tehlikeli bir biçimde dizayn edildiğini ve aile kavramının bitirildiğini vurguladı.Büyük bir ilgi ve katılımın olduğu konferansta, İnsan Hakları için yola çıkan kim varsa, bütün insanlığın ona borçlandığını belirten Balcı, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, Kadın Haklarını aramaktan öte medya marifetiyle ve tepkisel, agresif kararlarla çıkartılan yasalar nedeniyle erkek düşmanlığına dönüştü. Mevcut yasal düzenlemenin, 1 gün evli kalsa dahi bir ömür nafaka ödemek zorunda kalan erkeklerin kendisini veya boşanmakta olduğu karısını öldürmeye ittiği gerçeğini görmemiz gerekiyor" dedi.Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan, "Kadına şiddete de karşıyız ama karşı olduğumuz kavramlar erkek düşmanlığına dönüşmemeli. İstanbul Sözleşmesi bu toplum için bir truva atıdır. Cinsiyet eşitliği, eşcinselliğe zemin hazırlamak üzere kullanılıyor. Bu konuda dikkatli olmazsak her bir çocuğumuz tehlike altındadır. Kendileri çocuk yapamayan LGBT Eşcinsel Derneklerinin hazırladıkları çocuk raporlarının neden yapıldığı iyi tahlil edilmelidir. İstanbul Sözleşmesi, aile kavramını bitirmeyi hedefleyen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin tehlikelerine kapı aralıyor. Bu projeyi uygulayan başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede intihar vakaları arttı, aile kavramı büyük yara aldı" diye konuştu. - ADANA