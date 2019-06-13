13.06.2019 22:25
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Balçova Belediye Başkanı Çalkaya: "Bölgedeki tüm yaraları birlikte saracağız"

Balçova Belediye Başkanı Çalkaya: "Bölgedeki tüm yaraları birlikte saracağız"İZMİR - İzmir'in Balçova İlçesinde otoyol kenarındaki otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana oradan da evlerin olduğu alana sıçradı.

Balçova Belediye Başkanı Çalkaya: "Bölgedeki tüm yaraları birlikte saracağız"
İZMİR - İzmir'in Balçova İlçesinde otoyol kenarındaki otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana oradan da evlerin olduğu alana sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ""Yiyecek ve barınma sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgedeki tüm yaraları birlikte saracağız" dedi.
İzmir İtfaiye Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balçova Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edilen yangında bazı evler yangından zarar gördü. Ormanlık ve otluk alanda rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın alanına gelen Balçova belediye Başkanı Fatma Çalkaya, yetkililer ile görüşerek havadan müdahale yapılmasını istedi. Yangın helikopterlerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında tamamen yanan 3 katlı binada bulanan yaşlı bir kadın son anda kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, dumandan ve alevlerden etkilenen bazı hayvanlar Balçova Veteriner Müdürlüğü'ne götürüldü. Yangında büyük tehlike atlatan vatandaşlarla görüşen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Yiyecek ve barınma sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgedeki tüm yaraları birlikte saracağız" dedi.Balçova Belediye Başkanı Çalkaya: Bölgedeki tüm yaraları birlikte saracağız
Kaynak: İHA
İzmir, Çalkaya, Balçova, Genel

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