Balçova Belediyesi'nden miniklere kreş

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, hem çalışan annelere destek olmak hem de çocukların çağdaş merkezlerde eğitim alabilmeleri için belediye tarafından yapımı devam eden kreş inşaatında incelemede bulundu. Korutürk Mahallesi'nde belediyeye ait 2 katlı villanın yeniden düzenlenmesi ile açılacak olan kreşte 3-5 yaş grubunda 55 çocuk eğitim alabilecek. Üç sınıfın olacağı kreşte ayrıca çocuklar için uyku odası, yemek salonu ve oyun bahçesi de olacak.

Çalışan annelerin en büyük sorununun kreş maliyetleri olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Seçim döneminde Balçovalı Annelere kreş sözü vermiştim. Göreve başladıktan sonra hemen çalışmalara başlayarak resmi prosedürleri tamamladık. Kısa süre içinde inşaatımızı ve iç dekorasyonu yaparak kreşimizi hizmete açacağız. Balçovalı çocuklar kreşimizde güvenilir bir şekilde eğitim alabilecekler. Biz, sosyal projelerimizle her zaman Balçovalı vatandaşlarımızın yanında olacağız" diye konuştu.