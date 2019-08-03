Haberler» Güncel» Haber

Balçova Belediyesinde 111 memur için toplu sözleşme imzalandı

Balçova Belediyesi ile TÜM YEREL-SEN arasında, belediyede çalışan 111 memurun mali ve sosyal haklarını düzenleyen toplu iş sözleşmesi imzalandı.

03.08.2019 11:09 Balçova Belediyesinde 111 memur için toplu sözleşme imzalandı
Balçova Belediyesi ile TÜM YEREL-SEN arasında, belediyede çalışan 111 memurun mali ve sosyal haklarını düzenleyen toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Balçova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşme ile memurlarların sosyal denge tazminatına yüzde 17 oranında zam yapıldı. Yeni zamlarla Balçova Belediyesinde en düşük memur maaşı, 5 bin 500 lira oldu.
Memurlar ayrıca 29 Ekim, Kurban ve Ramazan bayramlarında, yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ikramiye alacak.
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek "Personelimizin daha rahat şartlarda çalışması bizim de hizmet kalitemizi artırıyor. Balçova halkına hizmet eden tüm arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
TÜM YEREL-SEN İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler ise "Fatma Başkanımız bir anne şefkati ile davranarak personelini enflasyon canavarına ezdirmemek için çaba sarfetti ve güzel bir sözleşmeye imza attık. Bundan sonra da Balçova halkına en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Balçova, 29 Ekim, Memur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:49   4'üncü kattan atlayan 2 kız arkadaş, intihar mektubu bırakmış
13:49   Minibüsle dilenmeye geldiler
13:49   ARTVİN CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU ŞAVŞAT'TA KONUŞTU-2
13:49   İSTANBUL-BAKAN SELÇUK DARÜLACEZE SAKİNLERİYLE BULUŞTU
13:49   KAHRAMANMARAŞ CAM KEMİK HASTASI KARDEŞLER YARDIM BEKLİYOR - YENİDEN
13:49   ANKARA İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER 4. OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNDE KONUŞTU-TAMAMI FTP'DE
13:48   Gökyüzü yamaç paraşütleri ile şenlendi