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Balçova'da kriz masası kuruldu

Dün gece yarısı itibariyle başlayan iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Balçova Belediyesi, kriz masası oluşturup vatandaşların acil taleplerini yerine getirmeye başladı.

11.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:27
Balçova'da kriz masası kuruldu
Dün gece yarısı itibariyle başlayan iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Balçova Belediyesi, kriz masası oluşturup vatandaşların acil taleplerini yerine getirmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Balçova Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu. Çevre temizliği ve hijyeni gibi zorunlu kamu hizmetlerinin görülmesi ve vatandaşların acil taleplerinin karşılanması için belirlenen personel göreve çağrıldı.

Görevli personeli koordine ederek vatandaşların taleplerini karşılayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Temizlik ekiplerimiz görevinin başında. Ayrıca vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için arkadaşlarımız çalışıyor. Aşevimiz yemek dağıtımı yapıyor, sağlık ekibimiz evde bakım hizmetlerine devam ediyor, acil gıda ve tıbbi bakım malzemesi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Sokak hayvanlarına mama ulaştırıyoruz. Balçovalı vatandaşlarımızdan tek isteğimiz evde kalmaları. Bu zor günleri el ele vererek aşacağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Balçova, Güncel
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