13.06.2019 21:43
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Balçova'da ot yangını orman ve evlerin olduğu alana sıçradı

Balçova

İzmir'in Balçova ilçesinde otların tutuşmasıyla başlayan yangın ormanlık alana ve evlerin olduğu yere sıçradı.

İzmir'in Balçova ilçesinde otların tutuşmasıyla başlayan yangın ormanlık alana ve evlerin olduğu yere sıçradı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

İzmir'in Balçova ilçesinde otların tutuşmasıyla başlayan yangın ormanlık alana ve evlerin olduğu yere sıçradı. Yangında tamamen yanan 3 katlı binada bulanan yaşlı bir kadın son anda kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, dumandan ve alevlerden etkilenen bazı hayvanlar Balçova Veteriner Müdürlüğü'ne götürüldü.

İzmir İtfaiye Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balçova Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edilen yangında bazı evler yangından zarar gördü. Ormanlık ve otluk alanda rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın alanına gelen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, yetkililer ile görüşerek havadan müdahale yapılmasını istedi. Yangın helikopterlerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında büyük tehlike atlatan vatandaşlarla görüşen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Yiyecek ve barınma sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgedeki tüm yaraları birlikte saracağız" dedi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Fatma Çalkaya, İzmir, Balçova, 3. Sayfa

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