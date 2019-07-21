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Balçova'da sorunlar tek tek çözülecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ilçede yapılacak çalışmalar için sahaya indi.

21.07.2019 09:53 Balçova
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ilçede yapılacak çalışmalar için sahaya indi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak ortak çalışmalar ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile görüştü. Balçova'nın imar, altyapı, çevre düzenlemesi gibi sorunları için Balçova'da inceleme yapan Çalkaya ve Gökçe yapılacak işleri tek tek not etti. Özellikle Çetin Emeç ve Eğitim Mahallesindeki imar ve alt yapı konularını görüşen Gökçe ve Çalkaya yapılacak çalışmalar için yol haritası belirledi.

Balçova'daki sorunları bildiklerini ifade eden Balçova belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Balçova'da kendi gücümüzle yapabileceğimiz çalışmaları başlattık. Bunların arasında belli başlı olanlardan bir kültür merkezi, kreş, semt evi satış noktası ve cemevi var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in desteği ile diğer yatırımları ve sorunları kısa sürede çözeceğimize inanıyorum. Buğra Gökçe ile çok verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Ortak amacımız Balçova halkına en iyi hizmeti götürmek" diye konuştu. - İZMİR
Kaynak: İHA
Balçova, Çalkaya, Gökçe, İzmir, Güncel

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